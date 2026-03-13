◇大相撲春場所6日目 ○王鵬（きめ出し）安青錦●（2026年3月13日 エディオンアリーナ大阪）

安青錦の立ち合いの踏み込みは良かった。素早く二本差して、良い形をつくったように見えた。

だが、そこからの攻めに厳しきさがなかった。王鵬に両腕をきめられ、自由に腕を使えなくなったこともあって、投げを打ってしのぐのが精いっぱいになってしまった。

理詰めで相撲を取る安青錦にとって、王鵬のような大きな相撲を取るタイプはやりづらいだろう。差し手を抜くこともできず、相手の太い腕に抱え込まれるような形で、土俵の外まで持っていかれてしまった。

これで3敗目。綱獲りへ後がない状況になってしまった。ただ、完全にチャンスがなくなったわけではない。ここから千秋楽まで全勝すれば、逆転できる可能性も残っている。

全勝の高安と隆の勝に土がついて、2差は変わらない状況。今場所はまさに“荒れる春場所”だけに、この先何が起きるか全く分からない。

ただ、以前にもこのコラムでふれたが、星勘定を気にする必要はない。とにかく一番一番、目の前の相撲に集中して、土俵に上がることが大事だ。今場所が駄目でも次のチャンスがあると思って気持ちを切り替えていけば、硬くなることもないだろう。まだ中盤戦が始まったばかり。ここが辛抱のしどころだ。（元大関・栃東）