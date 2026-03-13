【映像】有名「焼き芋トラック」荷台炎上したまま消防署へ　走行中に車両火災どうする?JAF「速やかに停車し通報を」

幹線道路の路上で燃える炎。

12日夜、消防に「トラックが燃えながら走っている」と通報が相次ぎました。

現場の西消防署前では、消防署に燃えながら駆け付けた移動販売用のトラックの荷台が黒く焼け焦げています。

燃えたのは、地元で有名な焼き芋屋さんのトラックです。

12日午後10時前、消防に相次いだ「トラックが燃えながら熊本駅方向に向かっている」などといった熊本市内の国道3号線付近などから寄せられた通報。

石焼き芋などを販売するトラックが、荷台部分から炎が出た状態のまま走行していたというのです。

現場付近を走っていた別の車から撮影した映像では、トラックから落ちたのでしょうか、炎が路上に連なるように残されていました。

目撃者：

仕事終わりに帰っている途中に、後ろからクラクション鳴らしながら燃えている車が走ってきた。煙モクモクで、炎も見えていた。（時速）何km出ていたか分からないが、めちゃめちゃ飛ばしていたと思う。

消防によりますと、トラックの70代の運転手は、消火してもらうため市内の消防署まで炎上したまま走行したということです。

消防署に到着後、約1時間後に火は消し止められました。

トラックの運転席部分は原形をとどめていますが、荷台部分は骨組みを残して焼け落ちています。

石焼き芋を調理するために設置された煙突からは、白い煙が立ち上っていました。

運転手の男性にけがはなく、警察と消防が出火当時の状況を調べています。

走行中に車両火災が起きた場合、どう対応すればいいのでしょうか。

JAFによりますと、「今回のように荷台が燃えたまま走行すると、ガソリンなど車の可燃物に燃え移ったり、周囲に引火する可能性があるため、速やかに停車し安全な場所に避難して119番通報してください」とのことです。