複数のデジタル端末を使い分けているけれど…便利な反面メールが来たときはすごく煩わしい／理系の人々【再連載】

複数のデジタル端末を使い分けているけれど…便利な反面メールが来たときはすごく煩わしい／理系の人々【再連載】