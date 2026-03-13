台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン）さん（28）が2026年3月11日、自身のインスタグラムを更新。チア衣装ショットを披露した。

リン・シャンさんは、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で台湾代表チームを応援するチアリーダーチームに名を連ねている。

指ハートで笑顔みせて

リン・シャンさんは、チア衣装ショットや笑顔で指ハートをする姿を投稿した。

インスタグラムに投稿された3枚目の写真では、青い半袖トップスと白いショートパンツの衣装を着用。耳にカチューシャをつけ、両手でハートを作るポーズをとって笑顔をみせていた。

5枚目では、白い半袖と白いショートパンツの衣装を着用。リボンのカチューシャをつけ、指でハートを作って笑顔をのぞかせていた。9枚目では、会場をバックに、笑顔の全身ショットを披露していた。

この投稿には、「また日本に来て下さいね〜」「かわいい」「東京に来てくれてありがとう」「beautiful」「素敵〜」といったコメントが寄せられていた。