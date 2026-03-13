「off the hook」の意味は？「フックから外れる」ってどういう意味？！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、ピンチを抜け出すような表現です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「責任を逃れる」でした！

「off the hook」は、「責任を逃れる」という意味の表現です。

「off」＝「離脱」、「hook」＝「掛け具」「罠」を表していて、釣り針が外れるイメージから責任を免れたという比喩的意味に発展したんだとか。

口語では、電話の状態や「非常にすばらしい」の意味でも使われることがありますよ。

「After the audit, the manager was off the hook.」

（監査の後で、その管理者は責任を免れた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。