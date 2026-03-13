「off the hook」の意味は？「フックから外れる」ってどういう意味？！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「off the hook」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、ピンチを抜け出すような表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「責任を逃れる」でした！
「off the hook」は、「責任を逃れる」という意味の表現です。
「off」＝「離脱」、「hook」＝「掛け具」「罠」を表していて、釣り針が外れるイメージから責任を免れたという比喩的意味に発展したんだとか。
口語では、電話の状態や「非常にすばらしい」の意味でも使われることがありますよ。
「After the audit, the manager was off the hook.」
（監査の後で、その管理者は責任を免れた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部