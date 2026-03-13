巨人の鈴木尚広2軍外野守備兼走塁コーチ（47）と矢野謙次巡回打撃コーチ（45）が9日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。現役時代にチームメートだった大打者の人柄について語った。

現役時代から仲が良く、ロッカールームも隣だったという2人で出演。“走塁のスペシャリスト”だった鈴木氏と“代打の切り札”だった矢野氏は「平成の巨人を支えたジョーカー2人」と紹介され、今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。

そのなかで「巨人でオーラがあった選手」というトークテーマになった時だった。

矢野氏が「僕は小久保さんっす」と、かつて巨人でもプレーし、現在はソフトバンクの指揮を執る小久保裕紀監督（54）の名前を挙げた。

すると、鈴木氏は「僕たちが呼び捨てしても怒らなかったです」と回想。矢野氏も「そうです」と続いた。

鈴木氏は「お酒の席とかでよく可愛がってもらって、（矢野と）2人。よくお酒とかご飯連れて行ってもらったんですけど。“おい、裕紀飲め！”とか言っても“お前！”とか言いながらちゃんと飲んでくれる。多分ソフトバンク（巨人移籍当時はダイエー）の時にそういうのがなかったみたいで。僕たちどんどん土足でいっちゃったんで」。大打者だけにダイエーではいじられることはなかったが、巨人の後輩たちは構わずいじりまくり。当時の巨人・小久保はそれが逆にうれしかったのだろう。後輩たちがお酒の席でふざけて“裕紀呼び”しても怒らずに笑顔で接してくれたのだという。

「メチャクチャ可愛がってもらった。二岡（智宏）さんとか（高橋）由伸さんも小久保さんをずっと慕ってたんで」と鈴木氏。矢野氏も「いつも一緒に外食行ってましたよね」と振り返った。

「尚広さんはお酒で小久保さんをつぶしてました。“おぉ、裕紀飲めぇ！”って」という矢野氏に、鈴木氏は苦笑い。鈴木氏は「小久保さんといるとなんか羽目を外しちゃうというか。楽しいんですよ」と懐の深い先輩の大きな愛情に包まれてのびのびさせてもらった当時を懐かしんだ。

その後、小久保氏が日本代表チームの監督をしている時の話に。

視察の前日に小久保氏、高橋由伸氏（50）、二岡智宏氏（49）、鈴木氏に広報も加えた5人で寿司店に出かけることになったという。

鈴木氏は「二岡さんが凄くお酒が好きなんで。その時は日本酒で。二岡さん、飲み干しちゃって。で、僕は隣で“小久保さんが飲んでないから飲ませて来い”って。僕はずっとお酌をして。そしたら次の日、球場に見に来る予定が体調崩されて。午後からジャイアンツのほうに来られたんですよ。そしたら開口一番“お前たち、あんなに飲んだのに元気だな”って言われたんですよ」と笑わせていた。