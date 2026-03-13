ＷＢＣでは日本と初めて戦うベネズエラは、投打でバランスがいい。

攻撃の中心はリードオフマンのアクーニャ（ブレーブス）だ。１次ラウンドでは、２０２３年に４１本塁打、７３盗塁をマークし、ナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた実力を存分に発揮。４試合のうち３戦で一回に出塁し、いずれも先制のホームを踏んでいる。「日本も我々と同じようにいいチームだ。ベストを尽くし、全力を出し、良いプレーをすることが重要だ」と力を込めた。

１１日のドミニカ共和国戦では２番ガルシア（ロイヤルズ）が４安打をマーク。好打者の３番アラエス（ジャイアンツ）は、今大会４戦で１４打数７安打と絶好調だ。

ロペス監督、日本に「弱点もある」と自信

先発はＲ・スアレス（レッドソックス）。昨季までフィリーズで大リーグ通算５３勝、２桁勝利３度の実力派左腕だ。救援陣は１次ラウンドの七回以降は計１点しか与えておらず、安定感がある。

ロペス監督は日本を「堅実なチーム」と評しつつ、「打席では非常に規律正しいが、弱点もある」と自信ありげに語った。（米アリゾナ州マイアミ 平沢祐）