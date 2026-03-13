好き＆行ってみたい「茨城県の道の駅」ランキング！ 2位「常総」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。
今回の記事では、「茨城県の道の駅」を対象としたランキングを紹介。それでは、「好き＆行ってみたい茨城県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【6位までの全ランキング結果を見る】
収穫量が多いさつまいもを使ったメニューをはじめ、さまざまな種類のメロンパンを扱うベーカリーも人気。また、茨城県は鶏卵の生産量日本一として知られ、レストランでは卵を使ったおいしいメニューを多数用意しています。周辺にはTSUTAYA BOOKSTOREや空中いちご園があり、一日中すごせる観光スポットとして人気です。
▼回答者コメント
「新しくてきれいだし、スイーツやグルメが気になる」（30代女性／石川県）
「インスタ映えのメロンパンを食べたいから」（20代女性／宮城県）
「メロンやサツマイモなど茨城県特産のグルメに特化している点に興味があります」（30代男性／愛知県）
施設内には飲食店が多数あり、好きな海鮮を選んで作る「味勝手丼」が大人気。また、その場で魚介を焼いて食べる「海鮮浜焼き」も体験でき、海の幸をしっかりと楽しめます。
グルメスポットだけでなく、市場スタイルで販売する鮮魚店や、地元の特産品を売る青果店も併設。食事と買物を楽しめる施設として、地元でも愛されている道の駅です。
▼回答者コメント
「よくテレビで見るし、海鮮大好き家族なのでおいしい魚たくさん食べたい」（40代女性／愛知県）
「かわいらしい外装の道の駅なので、レトロな写真を撮りに行ってみたい」（20代女性／東京都）
「自分で海鮮丼が作れるのをテレビで見たことがあります！ 名前もかわいくて惹かれました」（20代女性／宮崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:ゆるま 小林)
今回の記事では、「茨城県の道の駅」を対象としたランキングを紹介。それでは、「好き＆行ってみたい茨城県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：常総（常総市）／40票2位に選ばれたのは「常総」でした。常総市にある道の駅で、2023年4月に開業した新しい施設です。「こころほくほく 食べてワクワク 笑顔が集う食のテーマパーク」がコンセプトで、さまざまなおいしいグルメを楽しめる道の駅となります。
▼回答者コメント
「新しくてきれいだし、スイーツやグルメが気になる」（30代女性／石川県）
「インスタ映えのメロンパンを食べたいから」（20代女性／宮城県）
「メロンやサツマイモなど茨城県特産のグルメに特化している点に興味があります」（30代男性／愛知県）
1位：日立おさかなセンター（日立市）／91票1位に選ばれたのは「日立おさかなセンター」でした。日立市にある道の駅で、久慈漁港のすぐ近くにあり名前の通りに新鮮な地物の魚介類を堪能できる施設です。
施設内には飲食店が多数あり、好きな海鮮を選んで作る「味勝手丼」が大人気。また、その場で魚介を焼いて食べる「海鮮浜焼き」も体験でき、海の幸をしっかりと楽しめます。
グルメスポットだけでなく、市場スタイルで販売する鮮魚店や、地元の特産品を売る青果店も併設。食事と買物を楽しめる施設として、地元でも愛されている道の駅です。
▼回答者コメント
「よくテレビで見るし、海鮮大好き家族なのでおいしい魚たくさん食べたい」（40代女性／愛知県）
「かわいらしい外装の道の駅なので、レトロな写真を撮りに行ってみたい」（20代女性／東京都）
「自分で海鮮丼が作れるのをテレビで見たことがあります！ 名前もかわいくて惹かれました」（20代女性／宮崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:ゆるま 小林)