「映っている男性は同性愛者」アイドル、デスドル暴露に弁明も「アウティングじゃないよね？」の声も。
7人組女性アイドルグループ・ParaLuluの星乃ななせさんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去のプリクラ写真について弁明したところ、「アウティングじゃないよね？」「書いちゃって大丈夫そ？？」などのコメントが寄せられました。
【写真】星乃ななせ＆男性のプリクラショット
星乃さんはこれに対し「こちらは3.4年前に撮ったものです」「一緒に映っている男性は同性愛者の方 でありすごく仲の良い友達です。不適切なポーズをしてしまったことは大変申し訳ございません」と、説明とともに謝罪。また、「アイドル活動に真摯に向き合いこれからも頑張りたいと思っております」と、これからの活動に前向きな姿勢も見せています。
投稿には「大丈夫だよ！！これから頑張っていけばいいんだよ」「昔のプリクラ、掘り返される時代怖すぎる」「アイドルって同性愛者の友達がいることも許されないのマジ…？」「中指立てるアイドルは存在してもいいんか」などの賛否の意見のほか、「アウティングじゃないよね？」「友達のセンシティブな部分書いちゃって大丈夫そ？？」「同性愛者勝手にバラされてるのマジで草」などの声も寄せられました。
「友達のセンシティブな部分書いちゃって大丈夫そ？？」同日、DEATHDOL NOTEのサブアカウントはParaLuluの公式アカウントが星乃さんを紹介する投稿を引用し、2枚の写真を公開。どちらも星乃さんと男性のプリクラショットで、2枚目では2人とも中指を立てるポーズをしています。
