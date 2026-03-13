ミラノ・コルティナオリンピックで銀メダルを獲得したスノーボードの長谷川帝勝選手が、愛知県の大村知事を表敬訪問しました。

きょう午後、母校の副校長らとともに愛知県公館を訪れたのは、岩倉市出身で、スノーボード男子スロープスタイル銀メダリストの長谷川帝勝選手(20)です。

「周りが笑顔になってくれて嬉しかった」

先月のミラノ・コルティナオリンピックで、4回転を華麗に決めるなど完璧な滑りを見せた長谷川選手。大村知事に、この種目では日本勢初のメダル獲得となったことなどを報告しました。

長谷川選手は、「周りの人が笑顔になってくれたことが嬉しかった」と話し、子どもたちに向けエールを送りました。



（スノーボード 男子スロープスタイル 銀メダリスト 長谷川帝勝選手）

「競技にどれだけ打ち込めているか、愛せているかが大事になってくる。楽しみながら自分の競技を愛し続けてほしい」