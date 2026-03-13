TikTokの「アカウントが永久停止されました」

ドジャースで編成部選手育成・能力開発の主任を務めているウィル・アイアトン氏が13日、インスタグラムを更新。TikTokの「アカウントが永久停止されました」と報告した。「もし原因が分かる方は、教えてください」と呼びかけた。

大谷翔平投手の通訳も務めているアイアトン氏は、侍ジャパンの戦略スタッフとして活動している。開設から1週間、インスタグラムを更新し、「投稿始めて1週間で大変なことになりました」と綴り動画を投稿した。

動画の冒頭で「（TikTokの）アカウントが永久停止されました。なぜか1週間しかやってないんですけれども、永久BANされた、という報告があり使えない感じです」と告白。「どうしたらいいか、分からないんですけれども。助けてください」と戸惑っている様子だった。

アイアトン氏は8日にSNSを開設。13日午後6時までにインスタグラムを3度更新し、45万1000人がフォローしている。開設からわずか5日で起こったアクシデントだった。（Full-Count編集部）