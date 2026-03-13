【前編】

【写真を見る】【特集・前編】人情グルメ「二刀流」の老舗飲食店を取材！ラーメン店なのに名前が「もちや」長年愛される看板メニューをいただきます（山形）

今回は、人情味あふれる山形県川西町の老舗飲食店を取材しました。夫婦で店を営むこちらの島貫さんが意外な特技を発揮する「二刀流」のお店です。

今回伺ったのは、川西町の「もちや」です。





佐藤友美アナウンサー「こちらのお店の名前は「もちや」ですがおもちは売られている？」

島貫良子さん「もちは売っていなくて今はラーメン屋として２代目になって４７年」

「もともともちを売っていた？」

「明治辺りにおもち屋さんだったと聞いています」

確かな記録は残っていないものの、店内には江戸時代に作られたと言われる店の看板も残されています。

■店の看板メニューは？

時代を超えて今も地元で愛される店の看板メニューが、こちら！

「おまちどおさまでした」「おお、いい香りがします。醤油の良い香り」

どこか懐かしさを感じる昔ながらの醤油ラーメンです。

「きれいな色をしていますね。中心は卵？」

「ウズラの卵。他店との差別化と主人は言っていましたすけど、可愛いからいいかなって」

「可愛いですねお花みたいです」

■常連客にも人気のスープ！

豚や鶏ガラ、モミジに数種類の野菜でダシをとったスープは常連客にも人気！

「毎日でも食べられる味を目指していてあんまりくどくならずにゆっくりスープを煮だすようなイメージで透明な感じのスープを心掛けています」

「甘いんですけれど後から醤油のキレのような感じがあって沢山飲んじゃいそうですね」

スープに合わせる麺は、米沢の製麵所から取り寄せています。

「お～縮れ麺？おいしそう」

「では麺いただきます（すする）もちもち！おいしい！細麺なんですけれどしっかり食感モチモチしています。麺とスープが絡んで美味しいですね」

■３時間以上煮込んだ絶品チャーシュー！

さらに、３時間以上煮込んだ柔らかいチャーシューも絶品です。

「最初スープ、麺、チャーシュー、どんどん味が足されていく感じがして、いろんな楽しみ方があると思いました」

地元でも評判のラーメン店を夫婦で切り盛りする島貫さんですが、実はすごい特技の持ち主なんです！

→後編を見逃すなっ！！

【特集・後編】人情グルメ "心の中" も満たされる「二刀流」のラーメン店を取材 営業終了後に店内で手相観？！ 周りに知られていない性格もお見通し！（山形）

