今回は、人情味あふれる山形県川西町の老舗飲食店を取材しました。夫婦で店を営むこちらの島貫さんが意外な特技を発揮する「二刀流」のお店です。

山形県川西町の老舗ラーメン店で「もちや」働く島貫さん。彼女の意外な特技とは！？

佐藤友美アナウンサー「特技とは何ですか？」

島貫良子さん「手相が見れることですかね」

「手相が見られる？占いということですか」

実は島貫さん、ラーメン店の営業終了後には店内で手相観をしているんです。

普段は予約制ですが、今回特別に見ていただけることに！

■必ずチェックするポイントとは？

島貫さんは、手相を見る前に必ずチェックするポイントがあるといいます。

「（手を）出す時から。指の伸び方にも意味がある」

「こわい・・・」

「まっすぐ指が伸びる人は姿勢を気にする。姿勢を気にしている方ってちゃんと（指が）伸びるんですよ、自信がない人ってどうしても丸まっちゃうんですよね、丸まっちゃうと自分も丸まっちゃうんですよ」

■知られていない性格もお見通し！

手相観を始めて２０年、これまで４０００人以上の手の平を見てきた島貫さんには周りに知られていない性格もお見通しです。

「こうやって分かれている感情線の方は、基本飽きっぽいところがあるんですけれど、右側がまっすぐ流れていらっしゃるから、飽きっぽいのを社会ではバレずにいるんですけれど内面では、あっこれないなと思ったらすぐ次、といくようなところが」

「まだバレてはいない？」「まだバレていないです」

「まだバレてないです！」

恥ずかしい一面を見透かされてしまった一方で、とてもうれしい話も聞けました。

「このお魚のマークめちゃくちゃいいんですよ、フィッシュマークといって。ラッキーフィッシュと言われていて人気が出る場所に出ているから本当に人気が上がってくる」

■ラーメンも手相観も欠かせないもの

島貫さんにとっては、ラーメンも手相観も欠かせないものだといいます。

「ラーメン屋さんってお腹いっぱいになると温かくなるし手相も話しているとだんだん温かくなるから、そういうところがいいなと思って。両方やっていてよかった」



「ラーメンを食べて胃袋を満たされて、そして手相を見て自分の心の中も見てもらう、最高だなという風に感じました」

川西町の老舗ラーメン店は、人情で溢れていました。