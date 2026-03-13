「寮生活で支え合った」全寮制男子校・楠隼中学校が最後の卒業式44人が巣立ち 新年度から共学へ
旅立ちの季節ですがこの春、男女共学となる肝付町の楠隼中学校で卒業式が行われました。男子校としては最後の卒業式です。
全寮制の中高一貫の男子校として2015年に開校した肝付町の県立楠隼中学校。44人が旅立ちの日を迎えました。楠隼中学校は4月から男女共学となるため、男子校としては最後の卒業式です。貴島邦伸校長は「これからも多くの仲間とつながり仲間と共に挑戦をしていってほしい」とはなむけの言葉を贈りました。
「最初は緊張したがだんだん学校生活に慣れてきて、あっという間に時が過ぎたような気がする」
（卒業生）
「寮生活を通してみんなで支え合ったり高め合ったりする力を育成できて将来の自分にいいバトンパスできた」
4月に入学する初の女子生徒にメッセージも。
（卒業生）
「新たな環境に行くというのはとても勇気が必要だと思うが、そこに踏み出せる自分がいるということがとても大きな力だと思うので、自信を持ってきてください」
楠隼中学校にはこの春、女子生徒23人を含む60人が入学します。入学式は4月8日に行われるということです。