ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【中継】開演後もファンの姿 ラーメン店は売上1.5倍 すでに… 【中継】開演後もファンの姿 ラーメン店は売上1.5倍 すでに経済効果広がる…プレミストドーム 【中継】開演後もファンの姿 ラーメン店は売上1.5倍 すでに経済効果広がる…プレミストドーム 2026年3月13日 19時36分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ３月１３日から３日間にわたって嵐のラストツアーが行われています。大和ハウスプレミストドームで先ほど６時から開演されていますが、ドーム周辺の様子はどうなっているでしょうか。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 札幌に吹き荒れる嵐フィーバー！「客はほとんど嵐ファン」爆売れサンドイッチや人気者ペンギンも話題に 【交通】JR臨時特急を運行 嵐ライブ開催中は大混雑 周辺道路は“駐停車禁止” 地下鉄増便も 【中継】嵐ラストツアー「まさか孫を連れて」ドーム周辺はファンでごった返す…現地の様子は？ 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, ダイス, 墓, 世田谷区, 葬祭, 井の頭線, 老人ホーム, 横浜, 生花, 明治大学