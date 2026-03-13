県内の多くの公立中学校で13日、卒業式が行われ、約1万900人が学びやに別れを告げました。

137人が門出の日を迎えた長崎市の「桜馬場中学校」。

式では、廣瀬 忠義校長が1人ひとりに卒業証書を手渡し「自分ができることを探して、前向きに歩みを進めてほしい」と、はなむけの言葉を贈りました。

また 卒業生代表は、感謝の思いを伝えました。

（卒業生答辞）

「(支えて下さった)すべての方に感謝し、ここで学んだことを忘れずに、広い世界へ旅立っていく私たちをどうか見守っていてください」

最後のホームルームでは、保護者に見守られながら担任の先生やクラスメートと共に、過ごした中学校生活を振り返ります。

（生徒）

「3学期になったら受験が近づいてきて、昼休みにふざけ合いながら面接練習をしたり、残食なくそうと言って昼休みまでパンを食べたり、そういうのがなくなるのは寂しい 」

（生徒）

「メンバーが一人でも違ったらこんなに楽しくなかったし、笑えなかったと思う。本当に1年間ありがとうございました 」

仲間への感謝と、思い出を胸に…。

（生徒全員）

「3の1、愛してる 」

県内の公立中学校では、160校の約1万900人がこの春、卒業するということです。