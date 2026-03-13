■ミラノ・コルティナパラリンピック アルペンスキー男子大回転（日本時間13日、トファーネ・アルペンセンター）

パラアルペンスキーの男子大回転が行われ、座位の鈴木猛史（37、カヤバ）は、1本目を1分08秒44で滑り4位で、この後行われる2本目でメダル獲得に挑む。7大会連続出場の森井大輝（45、トヨタ自動車）は1本目を終えて8位につけた。

座位の選手は、チェアスキーと呼ばれる専用の椅子に、1本のスキーを装着して滑る。両手にはアウトリガーを持ち、滑走中のバランスを取る。

6大会連続出場の鈴木は、スタート直後にバランスを崩した。しかし、すぐに立て直し1分08秒44でフィニッシュし、1本目を終えて4位につけた。森井は1本目、フィニッシュ直前でアウトリガーが旗門に接触し、バランスを崩したものの何とかゴール。1分10秒67で8位となった。

男子立位では小池岳太（43、JTBコミュニケーションデザイン）が、1本目を1分11秒82で滑り、15位で2本目に臨む。

【男子大回転1本目（座位）結果】

1位 R.デシルベストロ（イタリア）1分05秒56

2位 N.デランヘン（オランダ） 1分06秒40

3位 J.ペデルセン（ノルウェー） 1分07秒78

4位 鈴木猛史 1分08秒44

8位 森井大輝 1分10秒67



*写真は鈴木猛史選手