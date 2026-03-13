厚生労働省は１３日、医療法人ネオポリス診療所が運営する「銀座クリニック」（東京都中央区）で、再生医療を受けた６０代の外国籍女性が死亡したと発表した。

同省は再生医療安全性確保法に基づき、１３日付で関係機関の業務を一時停止させる緊急命令を出した。同省で原因を調べている。

発表によると、女性は１０日に同クリニックで、痛みを改善させるとうたう再生医療を受けた。自分の細胞を事前に採取し、加工施設で増やした細胞を静脈に注射する処置で、女性は細胞投与中に容体が急変して救急車内で心停止し、搬送先で死亡が確認された。

女性の死因が不明のため、同省は同クリニックに医療提供の一時停止、女性の細胞を加工した「ＪＡＳＣ京都幹細胞培養センター」（京都市）に細胞製造の一時停止を命じた。細胞加工は韓国の「ＲＢｉｏ幹細胞培養センター」（ソウル）も関わっていたが、海外施設は同省の緊急命令の対象にならないため、同省は同センターに細胞加工品の出荷停止を要請した。

再生医療の死亡事例で同命令で発出されたのは、昨年８月に都内の別のクリニックで発生した死亡事案に続き２例目となる。