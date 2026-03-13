イラン攻撃を“ゲーム映像”で表現　ホワイトハウス投稿動画に批判相次ぐ　ガソリンが200円超え、中東情勢悪化の影響広がる

レギュラーガソリンの価格が201円と表示されていたのは、石川・珠洲市のガソリンスタンド。

まさかの200円超えに、利用客からは「ちょっとびっくりしました」と驚く声が聞かれました。

13日も各地でガソリンの大幅値上げがありました。

そして日本の実りの秋にも影響が。

福井市の米農家は、トラクターの燃料代や中東から輸入する肥料の高騰に頭を悩ませていました。

福井市のコメ農家・白井清志さん：

軽油で年間7000リットル使う。これがとんでもなく値上がりしているので、生産コストが高くなっている。

日を追うごとにイラン情勢悪化の影響が広がる中、アメリカ・ホワイトハウスの公式Xが投稿した動画が物議を醸していました。

日本時間の午前0時過ぎ、アメリカ・ホワイトハウスの公式Xが「無敗」との文字とともに投稿した動画を見ると、ゴルフのゲーム画面とイランを爆撃する映像をつなぎ合わせ命中した瞬間に「ホールインワン」との文字が。

使われたのは任天堂のゲーム「Wii スポーツ」の画面とみられます。

多数の死傷者が出る中、爆撃映像にゲーム画面を重ねた演出の動画を投稿したことについて、SNSでは「戦争はビデオゲームではない。人間性に欠けている」など批判が相次ぎました。

任天堂のアメリカ法人が3月6日、いわゆるトランプ関税の返還を求め連邦政府に提訴しました。

こうしたことから、SNSではこの動画について「その仕返しでは？」などとの投稿も見られました。

イランを巡る攻撃が激しさを増す中、イスラエルのネタニヤフ首相は12日、イランの最高指導者となったモジタバ師について“革命防衛隊の操り人形”だとやゆしたうえで、「生命保険をかけるつもりはない」と述べ、殺害の対象であることを示唆しました。

一方のモジタバ師は、初めて発表した声明の中で「必ず復讐（ふくしゅう）する」と徹底抗戦する考えを示し、情勢悪化は長期化する恐れが出ています。

こうした状況を受け、東京都内で開催されていた食の展示会ではスペインの企業から影響拡大を懸念する声が。

スペインの食品会社：

影響はしばらく続くでしょうね。（船便が）アフリカ経由となれば、少なくとも60日かかってしまう。

現在、商品は船便で30日ほどで日本に輸入されていますが、情勢悪化でアフリカルートに変更した場合、輸送時間が2倍の60日ほどかかってしまうといいます。

問題はスポーツ界にも波及しています。

アジア大会に出場するため、オーストラリア入りしていた女子サッカーのイラン代表チーム。

3月2日の韓国戦前にイラン国歌を歌わなかったことで、帰国後に処罰される恐れが出ていました。

この事態を受け、オーストラリアのアルバニージー首相は亡命を希望した選手5人にビザを発給。

その後、新たにチームスタッフ1名も亡命し、合わせて6人が警察に保護されました。

これに対し、イラン側は「オーストラリア政府が拉致した」と反発しています。