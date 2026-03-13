【あす14日（土）の天気】ホワイトデーは「春の暖かさ」 太平洋側中心に穏やかな晴れ 北日本の日本海側・北陸・山陰はにわか雨やにわか雪も
ホワイトデーのあす14日（土）は春の暖かさとなりそうです。西日本・東日本の太平洋側は穏やかに晴れるでしょう。北日本の日本海側や北陸、山陰は雲が多く、にわか雨・にわか雪がありそうです。発達した低気圧に近い伊豆諸島南部では昼頃にかけて雨風が強く、荒れた天気になるおそれがあります。午後は雨が止んできますが、引き続き強風と高波に注意してください。
太平洋側は穏やかな空 日本海側は「にわか雪」か 14日（土）の天気
西日本や東日本の太平洋側は晴れて穏やかな空が広がるでしょう。北日本の日本海側や北陸、山陰は雲が多く、にわか雨やにわか雪の可能性がありますので、外出には折りたたみ傘があると安心です。伊豆諸島南部では昼頃まで荒れた天気で、午後は雨が止んできますが、引き続き強風と高波に注意してください。
予想最低気温 東・西日本はこの時期らしい冷え込みに
東日本・西日本は5℃前後の所が多く、この時期らしい冷え込みでしょう。釧路は0℃、青森や盛岡は氷点下の予想です。
あす14日（土）の予想最高気温
【あす14日（土）の各地の予想最高気温】
札幌 ：5℃ 釧路：7℃
青森 ：9℃ 盛岡：12℃
仙台 ：13℃ 新潟：9℃
長野 ：9℃ 金沢：10℃
名古屋：17℃ 東京：15℃
大阪 ：13℃ 岡山：13℃
広島 ：15℃ 松江：10℃
高知 ：16℃ 福岡：14℃
鹿児島：19℃ 那覇：20℃
各地、きょう13日（金）より高くなるでしょう。名古屋は6℃も高く17℃、東京は5℃高く15℃の予想です。
極めて多い予想も…スギ花粉のピーク続く
スギ花粉のピークが続いています。特に宮城や東京、石川、愛知、大阪で極めて多い予想です。引き続き対策を行ってください。
来週・再来週はさくらの開花ラッシュか
民間の気象会社・ウェザーマップによると、最も早いのが高知であさって15日（日）、名古屋が週明け16日（月）、東京が18日（水）の予想で、来週、再来週が開花ラッシュとなりそうです。