ホワイトデーのあす14日（土）は春の暖かさとなりそうです。西日本・東日本の太平洋側は穏やかに晴れるでしょう。北日本の日本海側や北陸、山陰は雲が多く、にわか雨・にわか雪がありそうです。発達した低気圧に近い伊豆諸島南部では昼頃にかけて雨風が強く、荒れた天気になるおそれがあります。午後は雨が止んできますが、引き続き強風と高波に注意してください。

【CGで見る】「花粉」極めて多い地域は？

太平洋側は穏やかな空 日本海側は「にわか雪」か 14日（土）の天気

西日本や東日本の太平洋側は晴れて穏やかな空が広がるでしょう。北日本の日本海側や北陸、山陰は雲が多く、にわか雨やにわか雪の可能性がありますので、外出には折りたたみ傘があると安心です。伊豆諸島南部では昼頃まで荒れた天気で、午後は雨が止んできますが、引き続き強風と高波に注意してください。

予想最低気温 東・西日本はこの時期らしい冷え込みに

東日本・西日本は5℃前後の所が多く、この時期らしい冷え込みでしょう。釧路は0℃、青森や盛岡は氷点下の予想です。

あす14日（土）の予想最高気温

【あす14日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路：7℃

青森 ：9℃ 盛岡：12℃

仙台 ：13℃ 新潟：9℃

長野 ：9℃ 金沢：10℃

名古屋：17℃ 東京：15℃

大阪 ：13℃ 岡山：13℃

広島 ：15℃ 松江：10℃

高知 ：16℃ 福岡：14℃

鹿児島：19℃ 那覇：20℃

各地、きょう13日（金）より高くなるでしょう。名古屋は6℃も高く17℃、東京は5℃高く15℃の予想です。

極めて多い予想も…スギ花粉のピーク続く

スギ花粉のピークが続いています。特に宮城や東京、石川、愛知、大阪で極めて多い予想です。引き続き対策を行ってください。

来週・再来週はさくらの開花ラッシュか

民間の気象会社・ウェザーマップによると、最も早いのが高知であさって15日（日）、名古屋が週明け16日（月）、東京が18日（水）の予想で、来週、再来週が開花ラッシュとなりそうです。