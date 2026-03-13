特徴的な髪形「出かけるたびに誰かに気付かれる」　女子フィギュア金のアリサ・リュウが地元オークランドに凱旋　アメリカ

ステージ上でリズムに乗ってダンスを踊る女性。

フィギュアスケートのアリサ・リウ選手です。

2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピック女子シングルと団体で2つの金メダルを獲得したアリサ選手。

アリサ選手の地元・カリフォルニア州オークランドで行われた祝賀イベントに登場しました。

獲得したメダルを掲げると、会場からは大歓声が。

アリサ･リウ選手：

みんな集まってくれてありがとう。やばいんだけど！

その明るいキャラクターで、日本でも大人気となっているリウ選手。

そして、地元のダンスチームと一緒に踊る姿も。

アリサ選手のキレキレのダンスに会場は大熱狂。

イベントは大盛り上がりとなりました。

アリサ･リウ選手：

オークランドは本当にクリエイティブ。ここには魂がたくさんある。本当に多くの人たちがとても刺激的で、私たちはしっかりと地に足がついてる。

そんなアリサ選手、特徴的なのが髪形ですが、一躍大ブレークしたことでちょっと困っていることもあるといいます。

アリサ･リウ選手：

おでかけは結構変わりました。出掛けるたびに誰かに気付かれる。日常ルーティンは少し変わるけど、ほとんどの人は敬意を持ってくれたので感謝しています。髪形で覚えられていると思っていたが、髪を隠しても顔で気付かれてしまうので不思議。

報道陣の笑いを誘い、地元・オークランドに感謝の言葉を述べました。

アリサ･リウ選手：

ここは本当に素晴らしい場所で、ここで育ち、今もここに住めているのは本当に幸運。