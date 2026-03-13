女優の大原優乃（26）が13日までの、自身のインスタグラムを更新。2026年カレンダーの先行カットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「3／28発売『大原優乃 2026年カレンダー』今回もセルフプロデュースで、等身大の私を切り取っていただきました 皆さまの日常の側に置いていただけたら嬉しいです」とつづった。

肩を大胆露出したノースリーブ姿の表紙に加え、ベージュのボディースーツ風な服装に白いニーハイソックスの絶対領域露出コーディネートなどを公開。ボディーラインが際立つピチピチデザインの真っ赤なニットワンピースドレス姿も衝撃的なショットだ。

さらに「発売に伴い、お渡し会イベントの開催も決定しました！ 3都市を回らせていただきます。皆さまと直接お会いできるこの時間は、私にとって何よりのご褒美です。お会いできることを楽しみにしております」と4月11日は大阪、名古屋、同12日には東京でカレンダーイベントを実施することを伝えた。

ファンやフォロワーからも「これは神！！」「すっかり美しき淑女」「色っぽい」「めちゃエロエロ」「スタイル抜群」「どれも魅力的で良い表情」「めっちゃ素敵」「宇宙一可愛い」などのコメントが寄せられている。