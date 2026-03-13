ＮＨＫは１３日、東京・渋谷のＮＨＫセンターで朝の連続テレビ小説の「バトンタッチセレモニー」を行った。

同セレモニーには、現在放送中の「ばけばけ」に出演中の女優・郄石あかりと俳優のトミー・バストウ、３０日から放送開始となる「風、薫る」（月〜金午前８時・総合）から女優・見上愛と上坂樹里が出席し、プレゼント交換後、バトンパスを行った。

「ばけばけ」でヒロイン・松野トキを演じた郄石は「たくさんの方に携わっていただいて、『こんなにも愛されている作品ってあるんだろうか』と思うほど、全員が全力でこだわりをもって作った作品だったので、そんな作品に携われてよかったと思いますし、最後まで見ている人たちにそれが届けばいいなと思います」と感想を述べた。

次作「風、薫る」で一ノ瀬りん役の見上は「撮影はすごく楽しくて、最初の会見の時に『いい現場をつくりたいです』と話したのをスタッフやキャストの方々みんなでかなえようとしてくれています。いい作品を作ろうという思いもそうですし、現場が心穏やかでいられる場所であるように全員が努めてくれているので、そういう作品がもうちょっとで皆様のもとへ届くと思うと楽しみですし、ちょっと緊張もしています」とコメント。

同作で大家直美を演じる上坂は「毎日キャストの皆さんや温かいスタッフさんの優しさに包まれながら撮影しているのですが、約半年たって、いよいよ放送が近づいてくるということと、今日このバトンタッチ式を迎えたんだということが一気に実感として湧いてきて、本当に夢のような時間だなと思います」と心境を明かした。

ドラマゆかりのプレゼントを交換し合う場には、ゲストとして「ばけばけ」で主人公・トキの夫を演じたトミー・バストウが駆けつけ、ちゃっかり記念撮影に参加していた。