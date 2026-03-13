水迫畜産の社長が南九州市へ謝罪

指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不正に表示して販売していた問題で、水迫畜産の社長が13日、商品がふるさと納税の返礼品になっていた南九州市役所を訪れ、謝罪しました。

南九州市役所を訪れたのは、水迫畜産の水迫政治社長です。

農水省によりますと、水迫畜産は2023年の1月から2024年の1月にかけて乳牛のホルスタイン種を「黒毛和牛」と表示したほか、沖縄や宮崎県産を「鹿児島県産」と不正に表示していました。

不正表示の返礼品…4市→6市に 最大で4万1000件

今回、不正表示があった期間にふるさと納税の返礼品となった商品を、指宿市、南九州市、鹿児島市、姶良市以外に、鹿屋市と枕崎市でも取り扱っていたことが分かりました。

MBCの取材で、表示不正があった期間の返礼品は、分かっているだけで、県内であわせて最大およそ4万1000件となっています。

13日、水迫畜産の水迫政治社長は南九州市の塗木弘幸市長と面談し謝罪しました。水迫社長は不正表示の原因について「勉強不足だった」と釈明したということです。

Q.謝罪の気持ちは？「あるから来たんじゃないですか」

面談後、水迫社長は・・・

Q.消費者にひとことありませんか

（水迫畜産 水迫政治社長）「こういうことがないように頑張りますのでよろしくお願いします」

Q.謝罪の気持ちはありますか

（水迫畜産 水迫政治社長）「ありますよ。あるから来たんじゃないですか」

（南九州市 塗木弘幸市長）「補償をしないといけないところもあると思う。水迫畜産にもしっかりと一緒に対応してもらうように伝えた」

南九州市は損害賠償の請求や警察への被害届の提出を検討していくとしています。

