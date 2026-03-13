欧州株　石油や防衛関連を除き、ほぼ全面安
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100　 10282.87（-22.28　-0.22%）
独ＤＡＸ　　23508.27（-81.38　-0.34%）
仏ＣＡＣ40　 7939.30（-45.14　-0.56%）
スイスＳＭＩ　 12830.45（-11.71　-0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:27現在
ダウ平均先物MAR 26月限　46808.00（+87.00　+0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6688.25（+10.75　+0.16%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24589.75（+29.75　+0.12%）