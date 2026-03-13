欧州株 石油や防衛関連を除き、ほぼ全面安
欧州株 石油や防衛関連を除き、ほぼ全面安
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100 10282.87（-22.28 -0.22%）
独ＤＡＸ 23508.27（-81.38 -0.34%）
仏ＣＡＣ40 7939.30（-45.14 -0.56%）
スイスＳＭＩ 12830.45（-11.71 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:27現在
ダウ平均先物MAR 26月限 46808.00（+87.00 +0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6688.25（+10.75 +0.16%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24589.75（+29.75 +0.12%）
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100 10282.87（-22.28 -0.22%）
独ＤＡＸ 23508.27（-81.38 -0.34%）
仏ＣＡＣ40 7939.30（-45.14 -0.56%）
スイスＳＭＩ 12830.45（-11.71 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:27現在
ダウ平均先物MAR 26月限 46808.00（+87.00 +0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6688.25（+10.75 +0.16%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24589.75（+29.75 +0.12%）