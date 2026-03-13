映画監督の庵野秀明監督（65）が代表取締役社長を務める映像制作などを手がける「株式会社カラー」の公式X（旧ツイッター）、「(株)カラー 2号機」が13日に更新され、庵野監督と宮崎駿監督（85）の2ショットを披露した。

庵野秀明のコメントとして「先日、1年ぶりに二馬力を訪ねました」と、宮崎氏の事務所を訪問したことを報告。

1月に85歳になった井矢崎監督だが「宮さん（宮粼駿氏）は今も元気に好きな『絵』を自由に書いてました。凄い人です」とつづった。

また、宮崎監督との2ショットも披露。「今回も写真はナウシカからの歴戦のスタッフさんに撮ってもらいました。最後のは途中まで見送ってくれた宮さんから『握手しよう』と言われて撮ってもらった写真です。穏やかになったなぁ」と感慨深げだった。

庵野監督は宮崎監督を師匠の一人と語っており、過去には庵野監督が巨神兵の原画を手がけた1984年の「風の谷のナウシカ」、また2013年には宮崎監督の「風たちぬ」で庵野監督が声優を務めたこともある。

昨年、二馬力を訪れた庵野監督は、ひげのない宮崎監督について「宮さんの髭が無い姿が新鮮です。手入れが面倒になったから全部剃った、と話してました」と説明していた。

この日の投稿を見た人からは「いい写真」「最後の握手のエピソードもとても温かい」「この師弟の絆に涙腺崩壊しました」「原作ナウシカをいつかやって欲しい」「宮さんが今も自由に絵を描いてるって聞くだけで嬉しくなる」「やっぱり宮さんの創作の情熱は健在ですね」などの声が寄せられていた。