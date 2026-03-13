南キャン山里「オードリーの若ちゃんが結婚したときに…」親友の妻の顔が見たくて取った行動に女性陣悲鳴

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

3月12日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして眞栄田郷敦、若槻千夏が出演した。

Instagramの投稿の映り込みから個人情報を特定されてしまうことがあるという話題で、山里は自身も同様のことを考え試したことがあると明かし…。

【映像】「恋愛って白黒ハッキリするものじゃない」眞栄田郷敦から名言飛び出す

今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、DMで繋がった若手イケメン俳優に遊ばれる形で関係をもっていた女性の“その後”が描かれた。

女性は俳優とはきっぱり関係を絶ったが、Instagramに投稿していた俳優との食事中の写真が大炎上。顔などはわからない写真だったにもかかわらず、グラスに映り込んでいたわずかな情報から俳優も女性も特定されてしまい、“匂わせ”だとちょっとした騒ぎに。女性は「わざとじゃないのにさ。芸能人でもないのによく見つけるよね」と嘆いていた。

すると、スタジオで山里が「オードリーの若ちゃん（若林正恭）が結婚したときに…」と口を開く。山里は「若ちゃんの奥さんが若ちゃんの目に映ってないかなと思って」と続けると、「若ちゃんの目をこうやって拡大した」と身振りをつけて告白した。

これには女性陣から「嫌だ！」と叫び声が上がる。若槻は「やっぱいるんだ、そういう人！」と山里を非難。眞栄田は苦笑するしかなかった。