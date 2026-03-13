乃木坂46・筒井あやめが表紙を飾る『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）が3月27日に発売される。

【写真】4期生の弓木奈於、6期生の森平麗心も登場

今号の表紙・巻頭には4月8日（水）に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46から、4期生の筒井あやめが登場。筒井が「B.L.T.」のソロ表紙を飾るのは約1年半ぶり、3度目となる。

乃木坂46のニューアルバム「My respect」の発売を記念して開催されたワンマンライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」で、グループへの深い愛、そして“愛”という感情の偉大さを語っていた筒井あやめ。そんな筒井の言葉に着想を得て、今回は“愛”をテーマに撮影を敢行。

昨年12月に髪をバッサリ切ったことが話題になった筒井だが、ボブヘアにして以降初のグラビア撮影。今回は計4パターンのヘアアレンジを披露している。またインタビューでは、ライブで語った「愛の偉大さ」の真意について聞いた。

さらに同号には中面グラビアには、4期生の弓木奈於が登場。「なんでもない、ふつうで幸せな日曜日」をテーマに撮影を敢行し、お好み焼き屋を訪れ、楽しそうにお好み焼きを頬張る姿などが収録される。

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」に森平麗心が登場。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。今回は、森平の“うるみ”という名前にちなみ「湿度」をテーマに撮影が行われた。

3月29日（日）から全国8会場15公演「僕が見たかった青空 全国ツアー2026春」をスタートさせる僕が見たかった青空より、長谷川稀未が登場。長谷川といえば7thシングル「あれはフェアリー」で初の青空組（選抜）入りを果たし、フロントを任された。今回はグラビアのほかロングインタビューから長谷川を掘り下げる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）