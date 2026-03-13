

○稲葉製作 <3421> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.25％にあたる20万株(金額で3億3760万円)を上限に、3月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○山王 <3441> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.5％にあたる15万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月16日から10月30日まで。



○オロ <3983> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.17％にあたる65万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月18日から9月30日まで。



○楽待 <6037> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.27％にあたる25万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月16日から6月15日まで。



○京写 <6837> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.05％にあたる30万株(金額で1億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月16日から9月30日まで。



○オーバル <7727> [東証Ｓ]

発行済み株式数の19.79％にあたる518万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○京極運 <9073> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.13％にあたる9万株(金額で1億1970万円)を上限に、3月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、32万5338株および今回取得した全株を3月25日付で消却する。



［2026年3月13日］



株探ニュース

