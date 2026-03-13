公立高校の合格発表から一夜明けた13日、鹿児島市の百貨店には、制服の採寸の列ができていました。憧れの制服に身を包んだ新1年生は、春からの高校生活に期待を込めました。



（仁田尾美菜キャスター）

「制服の採寸の受付が始まっている。開店前に長い列ができている」



鹿児島市の山形屋では、鶴丸高校や甲南高校など県内25校の制服を取り扱っていて、12日から制服の採寸を受け付けています。





13日は合格発表を終えたばかりの新1年生が早速採寸に訪れていました。憧れの制服に袖を通した感想は。（新1年生）「ボタンとかがかっこいい。学校の名前が入っていてすごくかっこいい」（保護者）「少し雰囲気が変わる。成長していると思った」成長を考えて選ぶ様子も…。（新1年生）「サイズが大きいが、まだ身長が伸びてほしいと思う」（保護者）「できれば3年間通して着られるように、しっかり試着して帰りたい」一方でこんな意見も。（保護者）「制服代が一番高い。電車代、定期などを買わないといけない」「授業料が安くなってはいるのでありがたいが、物価高でいろいろとかかる部分もある」山形屋の担当者によりますと公立高校の女子の制服代は、7万円前後、男子は6万円前後で、山形屋で取り扱う制服では一部の商品で去年と比べて15％ほど値上がりしたものもあるということです。山形屋では、15日まで高校の制服の採寸を受け付けています。