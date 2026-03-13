高校合格発表から一夜 新1年生が憧れの制服に袖を通す 春からの高校生活に期待
公立高校の合格発表から一夜明けた13日、鹿児島市の百貨店には、制服の採寸の列ができていました。憧れの制服に身を包んだ新1年生は、春からの高校生活に期待を込めました。
（仁田尾美菜キャスター）
「制服の採寸の受付が始まっている。開店前に長い列ができている」
鹿児島市の山形屋では、鶴丸高校や甲南高校など県内25校の制服を取り扱っていて、12日から制服の採寸を受け付けています。
憧れの制服に袖を通した感想は。
（新1年生）
「ボタンとかがかっこいい。学校の名前が入っていてすごくかっこいい」
（保護者）
「少し雰囲気が変わる。成長していると思った」
成長を考えて選ぶ様子も…。
（新1年生）
「サイズが大きいが、まだ身長が伸びてほしいと思う」
（保護者）
「できれば3年間通して着られるように、しっかり試着して帰りたい」
一方でこんな意見も。
（保護者）
「制服代が一番高い。電車代、定期などを買わないといけない」
「授業料が安くなってはいるのでありがたいが、物価高でいろいろとかかる部分もある」
山形屋の担当者によりますと公立高校の女子の制服代は、7万円前後、男子は6万円前後で、山形屋で取り扱う制服では一部の商品で去年と比べて15％ほど値上がりしたものもあるということです。
山形屋では、15日まで高校の制服の採寸を受け付けています。