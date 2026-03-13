今回、石油備蓄の「放出」と言われているのは、実際には放出ではなく「民間備蓄義務量の引き下げ」である。本来は70日分の備蓄をしなければならないところを、15日分引いて55日分でOKとする、ということ。

つまり、ホルムズ海峡封鎖で原油が予定通り入ってこないのに、毎日同じように出荷していくと、「70日分」という義務を満たせなくなる。よって、備蓄量を「55日分でいいですよ」とすることで、通常通りの量を出荷することができる、という仕組み。

同様のケースでは、2022年のロシアによるウクライナ侵攻が起きた時に、70日から63日に引き下げられた。

備蓄してあるのは、全国にある元売り各社の「製油所」と「油槽所」。製油所は全国に19か所。タンカーで運ばれてきた原油をガソリンや軽油などに精製する場所で、ここにある程度の備蓄がある。

油槽所は、全国の数は非公表だが、製油所から離れた場所にあるガソリンスタンドなどのために、ガソリンや軽油を保管しておく場所だ。ここにも常時、一定程度の備蓄がある状態。

こうした製油所や油槽所から日々、タンクローリーでガソリンスタンドなどへ出荷される。

よって、16日に製油所などから特別多くのタンクローリーが出て行くということが起きるのではなく、むしろ、ホルムズ海峡封鎖でタンカーの航行が滞る中でも、通常通り出荷できることが「放出」ということになる。