双子の兄souta(Vo/G(と弟rent(Dr/Cho)によるミクスチャーロックデュオTyrkouazが本日3月13日19時、最新EP『CHAKRA ep』からリード曲「CHAKRA」のミュージックビデオを公開した。

ミュージックビデオは『映像作家100人2025』にも選出された気鋭の監督 : 寺本遥が手掛けたもの。そのストーリーは、子供部屋でゲームをプレイしているTyrkouazのふたりが、自分たちが架空のキャラクターに同化していくのを感じ始め、次元の垣根はおかしくなり、虚実の別なくなったふたりはさらに大きなシステムの存在を感じ始める、というものだ。ローポリゴンの3DCGと実写を織り交ぜながら、様々なSF / サイバーパンクを引用したエッジーな映像表現として届けられる。

さらに、エドソウタが撮影した最新アーティスト写真も公開された。Yuh Ishiharaが手掛けた有機的な3DCGが印象的な、今年更なる躍進が期待される彼らの決意を感じる仕上がりだ。

Tyrkouazは、自主企画東阪ツーマンツアー「MULTI PLAY 3」を4月に開催する。大阪公演にはthe bercedes menz、東京公演にはEnfantsと、各公演強力なアーティストの出演も決定している。

■＜Tyrkouaz 主催 東阪ツーマンツアー「MULTI PLAY 3」＞

4月24日(金) 大阪・心斎橋 BRONZE

open19:00 / start19:30

GUEST：the bercedes menz

4月28日(火) 東京・下北沢 SHELTER

open19:00 / start19:30

GUEST：Enfants

▼チケット

前売 \3,500 (税込 / All Standing / 1Drink別)

イープラス：https://eplus.jp/tyrkouaz/

公演詳細：https://www.creativeman.co.jp/event/tyrkouaz_2026/

（問）CREATIVEMAN PRODUCTIONS 03-3499-6669