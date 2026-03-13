『カリスマ』、＜カリスマガンボツアー＞のBlu-ray発売決定。抽選で“宇宙最速先行試写会”に参加できる予約キャンペーン開始も
超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、ライブツアー＜カリスマガンボツアー＞のBlu-rayをオフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」限定で、2026年6月5日に発売することを発表した。
＜カリスマガンボツアー＞は、2025年9月10日に発売された3rdアルバム『カリスマガンボ』を引っ提げて、2025年11月8日・9日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、11月29日・30日に千葉・幕張メッセ イベントホールで開催された『カリスマ』史上最大キャパシティとなったライブツアーだ。
本作には、2025年11月30日に千葉県・幕張メッセ イベントホールで開催された＜カリスマガンボツアー＞DAY2公演の模様を収録。さらに特典映像として、神戸公演DAY1・DAY2と幕張公演DAY1の日替わり曲も収録されている。本日、YouTube『カリスマ Official Channel』にて本作に関する特報映像も公開されたので、ぜひ合わせてチェックしてほしい。
また、Blu-ray発売を記念して、本日より早期予約キャンペーンがスタートした。4月19日23時59分までにオフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」でBlu-rayを予約すると、抽選で5月16日に開催される本作の先行試写会に招待される。試写会には、カリスマ声優である山中真尋、福原かつみ、細田健太、日向朔公、大河元気、橋詰知久の登壇が決定しており、ライブの思い出や本作の見どころについて語る予定とのことだ。なお、試写会の模様は生配信され、早期予約者全員に配布されるシリアルコードより視聴が可能となっている。
◾️『カリスマガンボツアー』Blu-ray
2026年6月5日（金）リリース
価格：￥11,000（税込）品番：NXD-1129
形態：Blu-ray
▼CAST
七人のカリスマ声優(小野友樹/山中真尋/福原かつみ/細田健太/日向朔公/大河元気/橋詰知久)
カリスマダンサー
▼Band
月蝕會議
▼収録内容
＜本編＞
幕張公演DAY2
セットリスト
1.カリスマガンボ
2.カリスマピザパーティー
3.カリスマ・イン・ダ・ハウス
〜ゆたしくねガンボ〜
4.カリスマさびら
〜お子様ランチガンボ〜
5.とってもかりちゅま
〜お風呂ガンボ〜
6.カリスマ温泉郷
〜富士山ガンボ〜
7.FUJIYAMA CHARISMA
〜お買い物ガンボ〜
8.ねんねむりんりん
9.ほわシャパ☆カリスマス
10.カリスマハウスの事件簿
〜伝説ガンボ〜
11.カリスマ伝説
12.おつカリスマ！忘年会
13.カリスマジャンボリー
14.超カリスマ凡踊り
15.めちゃめちゃカリスマ
＜映像特典＞
カリスマっていいな(神戸公演DAY1)
カリスマ1週間(神戸公演DAY2)
カリスマピクニック(幕張公演DAY1)
神の領域(リージョン)(幕張公演DAY1)
▼予約
https://store.kingrecords.co.jp/charisma-garage/pd.html?goods=NXD-1129&variation=
※オフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」限定販売
▼「カリスマ声優ほぼ全員集合スペシャル〜レッツ！宇宙最速ガンボ！〜」
「カリスマガンボツアー」Blu-rayを対象期間内に予約＆イベント観覧応募を応募した方の中から抽選で宇宙最速先行試写会にご招待！
・開催日時：2026年5月16日（土）
昼の部 12:00開場 / 12:30開演
夜の部 16:30開場 / 17:00開演
・会場：都内某所
・出演者：
草薙理解 役：山中真尋
本橋依央利 役：福原かつみ
猿川 慧 役：細田健太
湊 大瀬 役：日向朔公
テラ 役：大河元気
天堂天彦 役：橋詰知久
・応募締め切り：2026年4月19日（日）23:59まで
※本イベントは早期予約者全員を対象に生配信される（アーカイブあり）
後日、購入時に登録されたメールアドレス宛に送付されるシリアルコードを使用して視聴が可能
◾️3rdアルバム『カリスマガンボ』
2025年9月10日（水）リリース
CD購入：https://crsm.lnk.to/3rdALPR
配信リンク： https://crsm.lnk.to/GUMBOPR
品番：KICA-3315 形態：CD
定価：￥3,850（税込）
▼収録楽曲
1.カリスマピザパーティー／七人のカリスマ
作詞：山崎 徹・高木貴司 作曲：山崎 徹・S.KAWAI 編曲：S.KAWAI
（Containing cover of “Коробе́йники”）
2.カリスマさびら／七人のカリスマ
作詞：HIROKI・月蝕會議 作曲：NAOTO・月蝕會議 編曲：月蝕會議
（Containing cover of “ハイサイおじさん” 作詞・作曲：喜納昌吉）
3.とってもかりちゅま / しちにんのかりちゅま
作詞・作曲・編曲：佐々木喫茶
（Containing cover of “Battle Hymn of the Republic”）
4.カリスマ温泉郷 / 七人のカリスマ
作詞・作曲・編曲：MHRJ
（Containing cover of “La Bamba”）
（Containing cover of “Dolly’s Dreaming and Awakening”）
5.FUJIYAMA CHARISMA / 七人のカリスマ
作詞・作曲・編曲：バックドロップシンデレラ
（Containing cover of “From the New World”）
6.ねんねむりんりん／本橋依央利＆湊 大瀬
作詞・作曲・編曲：けんたあろは
7.ほわシャパ☆カリスマス／猿川 慧＆天堂天彦
作詞・作曲・編曲：CHI-MEY
8.カリスマハウスの事件簿〜消えた秩序の笛〜／伊藤ふみや＆草薙理解＆テラ
作詞：こだまさおり 作曲・編曲：宮崎 誠
9.カリスマ伝説 / 七人のカリスマ
作詞・作曲・編曲：ダンス☆マン
（Containing cover of “Comin’ Thro’ the Rye”）
10.超カリスマ盆踊り / 七人のカリスマ
作詞・作曲・編曲：CHI-MEY
（Containing cover of “炭坑節”）
[おまけ]
11.ビックカメラのテーマソング(カリスマver.)/七人のカリスマ
12.カリスマガンボ /七人のカリスマ
◾️舞台化作品＜『カリスマ de ステージ』〜おいでよ！カリスマハウス〜＞Blu-ray
2026年9月9日（水）リリース
品番：NKZX-40〜41 形態：Blu-ray＋CD
価格：\9,900（税込）
▼早期予約者限定特典
メインビジュアルA４クリアポスター
※早期予約対象期間：〜3月2日（月）23:59
※特典は後日、商品と同梱でお届けとなります。
▼購入
https://kingeshop.jp/charisma-garage/pd.html?goods=NKZX-40&variation=
▼オフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」
https://kingeshop.jp/charisma-garage/
▼収録内容
＜本編＞
2月23日（月・祝）17時公演（千秋楽）
＜映像特典＞
・カーテンコール
・キャスト座談会
・メイキング＆バックステージ
＜同梱CD＞
劇伴音楽集
▼キャスト
伊藤ふみや 役：京山陽春
草薙理解 役：岩田知樹
本橋依央利 役：持田悠生
猿川 慧 役：寶珠山 駿
湊 大瀬 役：露口祐斗
テラ 役：丸山和志
天堂天彦 役：田中涼星
虎姫 柊 役：工藤大夢
中神総右衛門 役（映像）：今 拓哉
公式サイト：https://charisma-de-stage.com
公式Xアカウント：＠charisma_de_st（https://x.com/charisma_de_st）
公式TikTokアカウント：＠charisma_de_st（https://www.tiktok.com/@charisma_de_st）
