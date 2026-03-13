MON7A、4月より開催する初の全国ライブハウスツアー＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026“B→DASH!!”＞グッズ画像公開
MON7Aが、4月4日より宮城・仙台を皮切りに全国5カ所を巡るツアーの追加情報を発表した。
ツアータイトルは、＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026“B→DASH!!”＞に決定し、オフィシャルグッズ一覧も公開された。
なお、チケットは3月14日12時より一般発売がスタートする。
◾️メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」
2026年3月7日（土）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_bnk
歌詞：https://www.uta-net.com/song/388786/
◾️メジャーデビューシングル「TOGE TOGE」
2026年1月27日（火）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_TOGETOGE
◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞
2026年
4月4日（土）仙台darwin
4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO
4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO
4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO
4月25日（土）福岡BEAT STATION
▼ツアーチケット 詳細
https://lnk.to/MON7A_2026tour
