【3COINSの新作】待ってたーーーッ！ 在庫があるうちにGET推奨♡「優秀バッグ」

春コーデにスイッチするタイミングに合わせて、デイリーに使うバッグも新調したい気分。【3COINS（スリーコインズ）】なら、季節感のあるバッグがプチプラで手に入ります。今回はレジャーにもぴったりな大きめバッグと、ちょっとしたお出かけに便利なミニトートバッグをご紹介。ぜひ在庫があるうちにGETして。

爽やかな風合いの春っぽトートバッグ

【3COINS】「2wayトートバッグ」\880（税込）

ナチュラルな風合いのトートバッグは、デイリーカジュアルの相棒になりそう。一色で統一されたシンプルなデザインなので、スカーフやキーホルダーで今っぽくアレンジするのもおすすめ。長さの違う持ち手が付いており、手提げと肩掛けの2WAYで使用できます。約高さ29 × 幅46 × マチ14cmの大きめサイズで、日々のお買い物やレジャーで頼りになるはず。

ランチバッグにも◎ 持ちやすいミニトート

【3COINS】「ミニトートバッグ」\330（税込）

ちょっとしたお出かけやランチバッグにぴったりな、ミニサイズのトートバッグ。春らしいナチュラルな素材感で、サイズは約高さ21 × 幅30 × マチ9.5cmと持ち歩きしやすそう。外側と内側にそれぞれポケットが付いており、小物の整理に便利です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Emika.M