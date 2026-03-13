【3COINSの新作】待ってたーーーッ！ 在庫があるうちにGET推奨♡「優秀バッグ」
春コーデにスイッチするタイミングに合わせて、デイリーに使うバッグも新調したい気分。【3COINS（スリーコインズ）】なら、季節感のあるバッグがプチプラで手に入ります。今回はレジャーにもぴったりな大きめバッグと、ちょっとしたお出かけに便利なミニトートバッグをご紹介。ぜひ在庫があるうちにGETして。
爽やかな風合いの春っぽトートバッグ
【3COINS】「2wayトートバッグ」\880（税込）
ナチュラルな風合いのトートバッグは、デイリーカジュアルの相棒になりそう。一色で統一されたシンプルなデザインなので、スカーフやキーホルダーで今っぽくアレンジするのもおすすめ。長さの違う持ち手が付いており、手提げと肩掛けの2WAYで使用できます。約高さ29 × 幅46 × マチ14cmの大きめサイズで、日々のお買い物やレジャーで頼りになるはず。
ランチバッグにも◎ 持ちやすいミニトート
【3COINS】「ミニトートバッグ」\330（税込）
ちょっとしたお出かけやランチバッグにぴったりな、ミニサイズのトートバッグ。春らしいナチュラルな素材感で、サイズは約高さ21 × 幅30 × マチ9.5cmと持ち歩きしやすそう。外側と内側にそれぞれポケットが付いており、小物の整理に便利です。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M