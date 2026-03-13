巨人の井上温大投手（２４）が１４日に開幕するファーム・リーグで”開幕投手”を務めることが１３日、わかった。「公式戦ですし、また今までと違った雰囲気がある。その中で自分のパフォーマンスをしっかり出せるように」と静かに闘志を燃やした。

昨季終盤に発症した左肘痛の影響で、キャンプは故障班スタート。患部の状態を確認しながら、慎重に歩みを進めてきた。約半年ぶりの実戦登板となった８日の教育リーグ・楽天戦（Ｇタウン）では３回１安打無失点。順調な回復ぶりを示し、今後は徐々にイニングを伸ばしていく。

昨季は左の柱として期待されながらも２０試合に登板して４勝８敗、防御率３・７０と不本意な成績。巻き返しを期し、オフはウェートトレーニングで体重を５キロ増やし、出力アップを図った。現在はキャッチボール相手の育成・園田からヒントを得た、新球チェンジアップにも挑戦中だ。「ストレートと同軌道で、（右の）外に逃げながら落ちるのが理想。まずはカウントをしっかり取れるように」と改良を加えていく。

１軍の先発陣はドラフト１位・竹丸、同３位・山城らがオープン戦で好投を続けているが、開幕投手を含め阿部監督は明言していない。井上が結果を残し続ければ、大逆転で開幕ローテ入りの可能性もゼロではない。「普通に抑えるだけではダメ。三振を取れることが自分の持ち味なので、ツーストライクに追い込んだら狙っていきたい。１軍に上がるためには、圧倒したピッチングで内容も良く抑えることが必要」。進化した新たな姿で本拠地・東京Ｄのマウンドに舞い戻る。