May J.、ABEMA『秘密のママ園2』EDテーマ「Rose Pink」本日リリース＆MV公開
May J.が、新曲「Rose Pink」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。
新曲「Rose Pink」は､新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて放送中の情報バラエティ番組『秘密のママ園2』のエンディングテーマに起用されている楽曲で､今井了介、D&H（PURPLE NIGHT）ら豪華制作陣とMay J.本人の共作による、自由と輝きを加速させる最新アンセムだという。
「Rose pink cadillac」に乗り込み、日常のノイズを脱ぎ捨てて自分だけの色で世界を塗り替えていく。SNSの喧騒や他人の視線にとらわれず、直感に従って「今」を謳歌するポジティブなメッセージが、中毒性のあるビートと共に放たれた楽曲に仕上がっているとのことだ。
公開されたMVは、日本映画大学在学中のフィルムディレクター・Taiyo Hayashiが手掛けた｡
◆ ◆ ◆
◾️May J. コメント
新曲「Rose Pink」は、春から夏へと向かう季節のように、気持ちまでふっと明るくなるような、軽やかでポジティブな一曲になりました。日々の中で当たり前になってしまったことに流されて、本当は大切にしたい「好き」という気持ちや、なりたい自分をうまく表現できなくなってしまう瞬間ってあると思います。そんな心の奥にある想いをそっと解き放って、自分らしく自由に輝いてほしいというメッセージを込めました。この曲が、聴いてくださる皆さんの毎日を少しだけ明るく彩るきっかけになったら嬉しいです。
◆ ◆ ◆
◾️「Rose Pink」
2026年3月13日（金）リリース
配信：https://big-up.style/CHFsuO5IAk
※ABEMA『秘密のママ園2』EDテーマ
◾️タイアップ情報／ABEMA『秘密のママ園2』
放送日時：2026年2月1日（日）夜9時〜
放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/EF4ETLbWQ9rwf5
番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029
出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ、真木よう子
ゲスト：真木よう子 衛藤美彩
▼『秘密のママ園2』#1予告動画
https://abema.tv/video/episode/90-2029_s2_p510
◾️＜May J. 20th Prelude - Acoustic Request Live -＞
2026年3月20日（金・祝）東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
[ 1st SHOW ]
▶︎Request & Originals
OPEN 14:00 START 14:30
リクエストとオリジナル楽曲をセレクトし、May J.の歩んできた音楽の軌跡を届けます。
[ 2nd SHOW ]
▶︎Request & Covers
OPEN 17:30 START 18:00
リクエストとカバー楽曲を中心に、キャッチーで多彩な楽曲を楽しめるライブをお届けします。
▼チケット
指定席 \7,700（税込）
※1人1公演につき最大4枚まで
※入場時に別途ドリンク代必要
※未就学児童入場不可
詳細：https://mayj.live/prelude
