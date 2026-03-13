１３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判がこの日、東京地裁で開かれ、「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張したことを報じた。

コメンテーターで出演の本村健太郎弁護士は「被害者の女性が同意していれば犯罪にはならないわけですよね。『僕は被害者の女性が同意してくれていると思っていた』という主張です」と、まず説明。

「弁護人は捕捉的にそもそも行為自体がなかったものもあると。一部の行為はあったが、一部の行為は実際にはなかったと。行為自体の存在を弁護側は一部否定しています」と続けると「斉藤被告自身は行為をしたことについても同意があったという主張ですね」と口に。

「今日は弁護側、検察側の双方が主張をしただけですので証拠調べは次回になります」と話すと「不同意性交罪、不同意わいせつ罪というのは３年前の刑法改正によって新しくできた罪なんですね。それ以前は強制性交罪、その前は強姦罪などと言っていたわけですけど、昔は暴行または脅迫を手段として行った場合などにのみ犯罪が成立していたものを大きく処罰範囲を広げました。被害者の同意がなかった場合は基本的に有罪になるという可能性が高まりました」と説明していた。