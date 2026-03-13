Offo tokyo新曲「TYT」配信リリース決定。TOYOTA「みんなのトヨタグラム」 WEB CMに起用
Offo tokyoが、3月25日に配信シングル「TYT」をリリースする。
この楽曲はTOYOTA「みんなのトヨタグラム」WEB CMに起用されており、YouTubeのトヨタドライバーズチャンネルでは動画内で一足先に楽曲の一部を聴くことができる。
フルサイズリリース後はぜひ歌詞に注目して聴いてほしい。Instagramでは本日よりショート音源の配信がスタートとなっている。
Offo tokyoは4月からツーマンライブを2箇所で開催。大阪ではDENIMS、東京では日野健太がゲスト出演する。6月からは全国5都市を巡るワンマンライブツアーの開催も決定しており、チケット2次先行が3月14日10時からスタートとなる。
配信シングル「TYT」
2026年3月25日（水）リリース
Lyrics:Shota Kaya Music:Shota Kaya Arrange:Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)
＜Offo tokyo Two man live “Rainy day”＞
2026年4月24日（金）大阪・梅田 Zeela GUEST：DENIMS
2026年5月9日（土）東京・duo MUSIC EXCHANGE GUEST：日野健太
一般チケット受付URL：https://eplus.jp/sf/detail/4187410002
＜Offo tokyo One man Tour 2026＞
2026年6月20日（土）名古屋・ell fits all
2026年6月21 日（日）大阪・yogibo HOLLYMOUNTAIN
2026年6月27日（土）福岡・Queblick
2026年7月5日（日）札幌・SOUND CRUE
2026年7月18日（土）渋谷・CLUB QUATTRO
チケット2次先行受付：2026年3月14日（土）10:00〜3月29（日）23:59
https://eplus.jp/sf/detail/4187410001-P0030014P0030015P0030016P0030017P0030018
関連リンク
◆Offo tokyo オフィシャルサイト
◆Offo tokyo オフィシャルTikTok
◆Offo tokyo オフィシャルInstagram
◆Offo tokyo オフィシャルYouTube
◆Offo tokyo オフィシャルX
◆Offo tokyo レーベルサイト