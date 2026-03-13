将棋の第３７期女流王位戦の挑戦者決定戦が１３日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。後手の大島綾華女流二段が磯谷祐維女流初段に１１２手で勝利し、福間香奈女流王位への挑戦権を獲得した。

挑戦者決定リーグで５連勝し、臨んだ大一番。力戦形の将棋になり「全然想定していなくって、ちょっと磯谷さんが得意な将棋に持ち込まれてしまった。引く、受けるみたいな展開になってしまうことが多くて、反省が多かった。パニックになって手が見えなくなることもあったけど、最後ギリギリ指すことができてよかった」と苦戦しながらも勝利した。

磯谷とは２００３年１月生まれの同学年。「昔からのライバルでもありますし、少しは意識している部分はあった。もちろん楽しみでもありました」と一局を振り返った。

タイトル戦出場は２０２４年の第１７期マイナビ女子オープン以来、２回目。挑戦権獲得を「うれしい」と一言。師匠は森信雄七段。同門の糸谷哲郎八段が名人戦挑戦権を獲得し「うれしかった。自分も頑張ろうかなと力が湧いた」と兄弟子の活躍も力になった。

タイトル保持者の福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝は同じ中国地方出身。「小さい頃に前夜祭かなにかで少しお話させていただく機会があって、そこから憧れが強くなった」。タイトル戦で盤を挟むのは初の経験だが「持ち時間の長い将棋で福間さんと将棋を指せることがとても光栄。（作戦は）全然考えていないけど、しっかり準備して戦っていければ」と意気込んだ。

第１局は来月１５日に兵庫・姫路市「里湯ひととき夢乃井」。番勝負は地方での対局も多く予定されており「タイトル戦で色々な土地を巡って、対局もできることが非常にうれしい。街の雰囲気を眺めるのも、美味しいものを食べることも好きなので、楽しみ」と声をはずませていた。

◆女流王位戦五番勝負の日程、場所

第１局 ４月１５日 里湯ひととき夢乃井（兵庫・姫路市）

第２局 ５月１２日 京王プラザホテル札幌（北海道・札幌）

第３局 同２３日 麻生大浦荘（福岡・飯塚市）

第４局 ６月３日 樫野倶楽部樫野邸（徳島・板野郡）

第５局 同１２日 将棋会館（東京・渋谷区）