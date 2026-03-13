ドルトムントの記念ユニが話題

ドイツ1部ボルシア・ドルトムントがかつての本拠地スタジアム100周年を記念した“黒白”ユニフォームを発表した。

今年100周年を迎えるのは1926年に完成したローデ・エルデ・スタジアムだ。現在の本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクの隣にある同スタジアムは1937年から74年までドルトムントのホームスタジアムとして使用されてきた。現在もドルトムントのリザーブチームや女子チームの公式戦などで使用されている。

ドルトムントは歴史あるスタジアムの節目に特別ユニフォームを発表。クラブを象徴する黒と黄色ではなく、黒ベースと白ベースのシックなカラーリングの2種類。当時のスタジアムから着想を受けた特徴的なデザインが施され、背面には「100 Jahre Stadion Rote Erde」（ローテ・エルデ・スタジアム100周年）の文字が刻まれている。

この特別ユニフォームは今週末のゲームで男女のトップチームが着用する予定。かつてMF香川真司らが活躍した同クラブには日本人のファンも多い。それだけにSNSでは「カッコいい」「これは良いなあ…」「めっちゃええやんけ」「これは買い」といった声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）