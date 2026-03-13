『ポケモン』ルカリオ、新たなメガシンカ！？新しい波動の使い方 第132話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第132話「リベンジマッチ！ルカリオの挑戦！！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
20日放送の第132話は、マヨネーズ師匠に敗れ、新たなメガシンカも会得できなかったロイとルカリオ。焦るルカリオに、ロイが提案したのはのんびりすること…！？
そして、マヨネーズ師匠のルチャブルと再びバトルすることに。バトルの中で見出したのは、新しい波動の使い方―。そして、その先に掴むのは新たなメガシンカ―！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第132話あらすじ
