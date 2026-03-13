2月に還暦を迎えた女優の川上麻衣子が3月4日、日本橋高島屋で開催された「北欧のテキスタイルと暮らし展」の内覧会に出席。

【画像】デビュー当時のあどけない姿、50代で見せた大胆な水着姿も…この記事の写真をすべて見る

「ガラスデザイナーとしても活動中の麻衣子は同展の監修を務めた87歳の母と一緒に出席。母を『仕事を持っている人の芯の強さはお互いに感じます』と持ち上げ、良好な親子関係を築いていることを明かした」（女性誌デスク）



女優、ガラスデザイナーと様々な顔を持つ（本人インスタより）

川上の両親はともにインテリア・デザイナー。スウェーデンのストックホルムで生まれ、すぐに帰国。中2で「劇団ピノキオ」に入団し、1年間レッスンに励んだのち、80年のNHKドラマ「絆」で女優デビューした。

17歳で出版した「衝撃の写真集」

「共演の吉岡秀隆の天才的な演技に圧倒され『女優をやめるつもりだった』が、『3年B組金八先生』のオーディションに合格。優等生役で、当時大人気だった沖田浩之との共演もあり注目された」（テレビ誌記者）

学業優先のための一時休業を挟み、市川崑監督の映画「幸福」で復帰。兄に強姦される難しい役を好演。83年には17歳で篠山紀信撮影のヌード写真集を出版した。

「ドイツの山中などでの全裸の写真で評判を呼びました。34歳の時に新たに撮影した写真と10代の無修正を合わせて再出版した」（男性雑誌編集者）

恋の噂が絶えず…川上の奔放な私生活

川上はその後、映画でも大胆さを増す。「うれしはずかし物語」では胸も露わに激しい濡れ場に挑戦。「天使のはらわた 赤い閃光」ではレズシーンを演じた。その後、無意味に脱ぐことを嫌い、サスペンスや時代劇にも出演した。

私生活も奔放で、17歳で1人暮らしを始めたのを機に恋の噂は絶えなかった。

「俳優から柔道家まで様々でしたが、『一貫していたのは面食いではないこと』とは後の本人談」（芸能デスク）

96年、「刺激的な人との交際は楽しかったけど、心身ともに疲れてしまった」と、気心の知れた中学の同級生で鞄デザイナーの男性と結婚するも、4年で円満離婚。独身に戻り昼ドラ「牡丹と薔薇」で妖艶な演技を見せる一方で、志村けんに誘われ「変なおじさんTV」などに出演。コメディエンヌの片鱗を見せた。

芸能活動と並行して北欧のガラス工芸を勉強。05年に個展、16年には都内でセレクトショップを開いた。猫好きの川上は保護活動にも積極的に取り組み、社団法人「ねこと今日」を18年に設立した。

「離婚後に一般男性との交際報道もあったが、いまは男女関係なくお酒を飲み語らう友がいれば十分の様子。当面の目標は還暦ライブだそうです」（芸能関係者）

今日も、てんてこ舞いの麻衣子なのでした。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月19日号）