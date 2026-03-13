元テレビ東京でフリーの森香澄アナウンサーが１２日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」に出演。フリー転身後、手の所作に悩んでいたことを告白した。

姿勢の美しさについてトークが進む中で、「アナウンサーって絶対カンペや台本をずっと持ってるんですよ。タレントみたいなお仕事をさせてもらうとき、それがなくなったので、手持ち無沙汰になって。手をどうしたらいいか分からなかったんです」と回想。「（フリーで）最初テレビ出たてのときに、家族が『手が下品すぎる』って。よくこうやって（両手を前で広げて）しゃべっちゃってて、それが下品だって。家族会議が開かれたんです」と家族全員で解決策を探ったことを打ち明けた。

「その結論が、指原さんの手の所作がキレイだから、マネしようってなったんです。口元を押さえる手とか、進行するときにこうやって（手を合わせて）たり、手の所作がすごいおキレイ」と共演者の指原莉乃の名前を挙げて、理想の手に指定。予期せぬ称賛に、指原は「私？褒められると思ってないときに褒められると、うれしすぎる！！」とニンマリだった。