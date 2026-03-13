ある日、レティちゃんにだけこっそり「お散歩行こう」と耳打ちしてみた飼い主さん。するとすぐにラブちゃんを誘いに行き、二匹で散歩を喜んでいる姿があまりにも可愛すぎると評判になりました。

「呼びに行くなんて、、愛しすぎる」「ジーッと見つめる姿可愛過ぎです」と大きな反響を呼び、67万回以上再生されています。

【動画：『お散歩行こう』と犬に耳打ちした結果→なぜか他の犬の場所へ行き…まさかの行動】

こっそり耳打ちしてみると…？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『americanbully_atom0106』へ投稿された、アメリカンブリーの「レティちゃん」の様子です。この日飼い主さんは、レティちゃんにだけ「お散歩行くよ」と耳打ちしてみたのだそう。

レティちゃんは散歩が大好きなので喜んでくれるかと思ったのですが、聞くや否や少し離れていたラブちゃんの元へ走っていくレティちゃん。そしてラブちゃんの顔をじっと見つめるのでした。

大好きなお散歩は一緒に行きたい！

しばらく見つめた後、まるで「行くよ！」とでも言うように踵を返すレティちゃん。その後ろをラブちゃんもついてきて、二匹揃って飼い主さんのもとへ戻ってくると、何かを待つように顔を見上げてきたのだとか。

期待に満ちたキラキラの瞳に見つめられながら、「お散歩行く人？」と二匹に尋ねてみると、今度はレティちゃんもラブちゃんも大喜び。

尻尾を振りながら集まってきて、その可愛さに胸がいっぱいになった飼い主さんでした。

ラブちゃんにだけ言ってみると…？

後日、試しに今度はラブちゃんにだけこっそりと「お散歩行く？」と伝えてみた飼い主さん。ところがその様子をじっと見ていたレティちゃんは、ラブちゃんから聞くまでもなく気付いた様子だったのだそう。

最終的には、お散歩と聞いて喜ぶラブちゃんと飼い主さんの表情で気付いて喜ぶレティちゃん、そしてそんな二匹を見て笑みが浮かぶ飼い主さんという、笑顔いっぱいの結果になったのだそうです。

この投稿へは「20回くらいリピして見ました。可愛い！」「二人でちゃーんとお散歩の掛け声待ってる所がたまらないです」「お散歩行くんだよね？ってキュルキュルな目で尻尾もブンブン振っててほんとーにかわいい」「ちゃんと『ブー！』って呼んでる」など、可愛い二匹の姿に魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『americanbully_atom0106』では、アメリカンブリーの親子「アトムくん」「レティちゃん」「ラブちゃん」と飼い主さんご家族の、愛しさが溢れるような日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「americanbully_atom0106」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。