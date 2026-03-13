2026年3月14日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
弱気になるとツキがダウン。苦手な人物にも向き合ってみて。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
損得勘定は不運を招きそう。打算のない言動を心掛けて。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
親友との友情が深まる日。相手を優先する姿勢を見せて。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
契約するなら今日がチャンス。ただし契約書を十分確認しよう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
レジャー運良好。思い切って遊ぶほど、楽しさはアップ！
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
「誰からも認められない」と感じるかも。でも努力を惜しまないこと。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
金運が良好。前から欲しかった物を買うなら今日が◎。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ルールをきっちり守ろう。黄信号はなるべくストップするように。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
気の置けない仲間と話題のスポットへ。ツキをつかめる暗示あり。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
明るい気分の1日。グループ活動に熱心に取り組むと◎。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
募金箱があったら協力を。幸運を呼び寄せるキッカケになりそう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
友達との食事会が楽しい日。あなたが中心となって計画を練ろう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)