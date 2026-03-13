元侍スコアラーが語る「4連勝の裏側」と決勝ラウンドの鍵――三井康浩が見た井端ジャパンの現在地【WBC】

4連勝を飾った侍ジャパン。決勝ラウンドではさらにチームの結束を高め、一丸となって挑みたい(C)Getty Images

1次ラウンドを4連勝で駆け抜けた侍ジャパン。数字だけを見れば危なげない戦いぶりだが、その裏側にはどんな強みがあり、どこに連覇達成までの“伸びしろ”があるのか。2009年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンのスコアラーを務め、世界一を支えた三井康浩氏が、チームの現在地を読み解く。

三井氏はまず、侍ジャパンの打線が見せた“長打”を高く評価した。

「長打が出るのはさすがだし、それが“偶然ではない”のが今の侍ジャパンの強み。森下翔太や佐藤輝明のように、途中からでも一振りで試合を動かせる選手が控えている。上位だけでなく、ベンチまで含めて“長打で流れを変えられる打線”を組める国は、世界でもそう多くない」

メジャーリーガーが固める上位打線だけでなく、控えを含めた層の厚さが、短期決戦での大きな武器になるという。

打線に加えて、三井氏は投手陣の総合力にも賛辞を寄せた。特に山本由伸を中心とした先発陣は「世界トップクラス」とし、さらにリリーフ陣についてもこう続けた。

「日本の投手は球種が多く、しかもどの球種でも“勝負できるレベル”にある。速球でカウントを取り、フォークで空振りを奪い、スライダーで芯を外す。相手からすれば狙い球を決められない。外国人投手が得意球に依存しがちな中、日本の投手は状況に応じて組み立てを変えられる。この“引き出しの多さ”は短期決戦で大きい」

一方で、井端監督の采配については「細かい作戦はまだ見えない」としつつも、そこは「選手に委ねている印象が強い」と話す。

「細かい作戦はまだ前面には出ていないが、それは“選手の判断力を信じている”ということでもある。井端監督は、選手が自分で状況を読み、最適解を選び取る力を尊重しているように見える」

現状をポジティブに捉えれば、選手の自主性を尊重し、個々の判断力を引き出すスタイルが機能しているということだろう。さらに、こうしたスタンスが決勝ラウンドでの“爆発力”につながる可能性もあるという。

爆発力はやはり、チームが高い次元で意思統一できた際に発揮されるものだ。三井氏が一つのエピソードとして話したのが、2009年大会で見せた「チーム全体で相手を攻略する野球」だった。

「2009年のチャップマン攻略は、まさに“チームで勝った象徴的な試合”だった。誰か一人が打つのではなく、全員が『塁に出る』という同じ目的を共有し、徹底して遂行した。あの時の日本は、個の力を束ねて“巨大な一本の矢”になった。あのレベルの一体感が生まれれば、どんな強豪でも崩せる」

侍ジャパンは個の力が高いチームだからこそ、全員が同じ方向を向いた瞬間に、破壊力は一段と増す。選手全員が情報を持ち寄り、共有し合うことで“チームの結束力を高めるチャンス”にもなるという。特に先発攻略には「誰かが早めに気づくこと」が重要で、選手同士のコミュニケーションが勝敗の行方に大きく関わる。