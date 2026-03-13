「助けて無理無理」アイドル、思わぬハプニング？ にパニック「残念すぎる…でもかわいい」「ぎりわからん」
アイドルグループ・ラナキュラのあみ乃さんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しく撮影したアーティスト写真を投稿しました。
【写真】あみ乃がパニックになった新アー写
ファンからは「拡大して見てもよくわかんないけど左側がそれなの？」「拡大して見てるうちに、またもやキュンキュンしちゃったわよ」「残念すぎる…でもかわいい」「助けたいよ」「Ohやっちまったね〜」「ぎりわからんok」「言わなきゃバレなかったよ」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】あみ乃がパニックになった新アー写
「言わなきゃバレなかったよ」あみ乃さんは「せっかく新アー写なのに、カラコン片目だけ裏返ってて終わった無理無理」「助けて助けて無理無理」とつづり、1枚の写真を公開。投稿されたのは、ラナキュラの新しいアーティスト写真で、あみ乃さんのソロショットです。白を基調とした衣装で、一見するととてもかわいらしく仕上がった写真ですが、あみ乃さんによるとカラーコンタクトが片目だけ裏返っているとのこと。思わぬ“ハプニング”を明かしました。
「ラナキュラ定期公演 3月」同日、ラナキュラの公式Xでは「ラナキュラ定期公演 3月」とつづり、ライブ開催のお知らせも投稿されました。公開されたポスターでは、あみ乃さんのアカウントで披露されたアーティスト写真と同じ衣装をメンバーが着用。どのメンバーもかわいらしいです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)