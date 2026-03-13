Mさんはその日、娘と孫と3人でお出かけしていた。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

孫はまだ生まれたばかりの生後6か月。ベビーカーの中でグッスリお休み中。

その時、ちょっとしたアンラッキーが発生して......。

＜Mさんからのおたより＞

私と娘、生後6か月の孫の三人で出かけた時の事です。

孫はベビーカーに乗せていて、とある大阪の商業施設ではエレベーターで地下まで降りようと思っていたのですが、運悪く故障で利用出来ませんでした。

ベビーカーを持ち上げられなくて...

孫はよく眠っているし、ベビーカーは少し大きいし、私と娘の2人ではベビーカーを持ち上げて地下まで行くことができません。

するとその時、1組のカップルが困っている私たちに声をかけてれたのです。

「お手伝いします」

そして彼氏さんがご自分の荷物を彼女さんに預け、ベビーカーを抱え上げてらくらくとおろしてくださいました。

あっという間でした。

「お手伝いしましょうか？」ではなく、「お手伝いします」。

本当に嬉しく、有り難かったです。

私達はそれから、何かあったら「お手伝いしましょうか」ではなく、

「お手伝いします」

とお声をかけることを心掛けております。

本当にありがとうございました



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）