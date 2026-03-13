ワールドベースボールクラシックは1次ラウンドが終わり、日本時間14日には、負けたら終わりのトーナメント1回戦となる準々決勝が始まります。

14日にはドミニカ共和国(プールD1位)対韓国(プールC2位)、アメリカ(プールB2位)対カナダ(プールA1位)、そして15日にはイタリア(プールB1位)対プエルトリコ(プールA2位)、日本(プールC1位)対ベネズエラ(プールD2位)が行われます。

メジャーリーグで活躍する超一流プレーヤーがそろうなか、日本代表では大谷翔平選手や鈴木誠也選手、吉田正尚選手などメジャーリーガーらとともにNPBで活躍する選手たちも奮闘しています。

そこで準々決勝に進出している8チームのなかでNPB球団に所属、または過去に所属していた選手を紹介。激戦が予想される試合で日本に所縁のある選手らの活躍にも注目です。

▽NPBに所属している選手

◆中日:アブレウ投手(ドミニカ共和国)右投左打

2020年にヤンキースでMLBデビューした投手。レンジャーズやロイヤルズなどを経て2024年には西武に所属し、52試合に登板し、2勝5敗11ホールド28セーブ、防御率2.39を記録しました。今季から中日でプレーすることとなっています。今大会では1次ラウンドのオランダ戦に登板し、2回4奪三振無失点の好投。1HPを記録しています。

◆オリックス:マチャド投手(ベネズエラ)右投右打

かつてロイヤルズやナショナルズに所属し、2024年からオリックスでプレー。NPBの2年間で通算111試合に登板し、31HP、51セーブを記録するなどチームの守護神として活躍。今大会ではオランダ戦、ニカラグア戦、ドミニカ共和国戦で登板。いずれも1回を無失点と好投を続けています。準々決勝では日本と対戦します。

▽過去にNPB球団に所属していた選手

◆元ヤクルト:ホセ・エスパーダ投手(プエルトリコ)右投右打

2023年にMLBのパドレスに所属し、2024年にはNPBのヤクルトでプレー。24試合に登板し0勝2敗5HP、防御率5.00を記録。1シーズンで退団すると2025年にはMLBに復帰しオリオールズでプレーし、現在はマイナー契約となっています。今大会はパナマ戦で初登板し2回1失点で勝利投手に、カナダ戦では6回1死からマウンドに上がると2四球を与えるものの無失点と好投しました。

◆元広島:マット・デビッドソン選手(カナダ)右投右打ダイヤモンドバックスやホワイトソックス、レッズ、アスレチックスでプレー経験があり、NPBでは2023年シーズンに広島でプレーしました。112試合に出場し、打率.210、19本塁打、44打点を記録。今大会はプエルトリコ戦で代打で出場し、キューバ戦では6番・ファーストで先発出場。まだヒットは出ていませんが、アメリカ戦での活躍に期待です。